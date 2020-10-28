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Украина

В киевском метро таки сделали интернет

15:01 28 октября 2020
метро

В Киева с 28 октября скоростной мобильный интернет запущен еще на 23 станциях метро. Мобильный интернет доступен на платформах и во время проезда поезда через тоннель. Услуга связи 4G предоставляется пользователям любого из тройки операторов сотовой связи («Киевстар», «Vodafone Украина», lifecell). Об этом сообщает Telegram-канал Kyiv Metro Alerts.

На сегодня без покрытия 4G остается только станция «Теремки». Ее планируют обеспечить мобильным интернетом к концу декабря 2020 года.

Напомним, работы по налаживанию в метро мобильной связи 4G начались в марте 2020 года. Проект планировалось реализовать до декабря.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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