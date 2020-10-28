Reuters сообщил о проигрыше Мартыненко в апелляционном суде – у экс-нардепа называют это фейком

После того, как агентство Reuters опубликовало информацию о проигрыше экс-нардепом Николаем Мартыненко дела в суде Швейцарии и грозящем ему тюремном заключении, его пресс-служба опровергла это сообщение.

Как передает «Эспресо», у Мартыненко заявили, что дата рассмотрения дела в апелляционном суде Швейцарии еще даже не назначена и что заявления экс-нардепа Сергея Лещенко и Центра противодействия коррупции являются фейковыми. В то же время приводятся слова швейцарского адвоката Резы Вафадар, который отметил, что «в Швейцарии человек считается невиновным и без суда, пока не пройдены все стадии швейцарской юридической системы — апелляция и федеральный Верховный суд».

Кстати, в ЦПК признали, что информация о проигрыше дела оказалась неправдивой: «Решения еще нет. Не исключено, что сам Мартыненко запустил эту информацию для того, чтобы дезориентировать украинские медиа».

Интересен тот факт, что информагентство опубликовало информацию о решении суда по делу, в рамках которого бывший парламентарий обвинялся в участии в группе, предоставившей чешской компании многомиллионные контракты на поставку оборудования для ядерного топлива в обмен на взятки, еще 26 октября.

Изображение Sang Hyun Cho с сайта Pixabay.

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