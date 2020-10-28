Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса в Украине продлен до конца года

Кабинет Министров на заседании 28 октября продлил режим чрезвычайной ситуации в Украине до конца 2020 года. Решение мотивировано в т. ч. продлением срока действия адаптивного карантина (решение об этом было принято 13 октября), информирует пресс-служба правительства.

Режим был установлен в марте 2020 года из-за эпидемии COVID-19.

«В связи с продлением срока действия карантина возникла потребность в продолжении для единой государственной системы гражданской защиты на всей территории Украины режима чрезвычайной ситуации до 31 декабря 2020 года», — говорится в тексте документа.

Напомним, по данным на 09:00 28 октября, в Украине были подтверждены 363 075 случаев заболевания COVID-19, из них 6 755 летальных.

Фото moz.gov.ua/



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