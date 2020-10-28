Внезапно скончавшийся мэр Борисполя побеждал на выборах

Городской голова Борисполя Анатолий Федорчук, который 28 октября скончался в Переяславской центральной районной больнице от коронавирусной инфекции, по итогам выборов в местные органы власти набрал наибольшее количество голосов. Об этом представитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщает в своем Facebook.

«В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанных в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)», — говорится в сообщении.

Фото: горсовет Борисполя

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