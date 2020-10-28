28.31 / 28.51 33.17 / 33.55
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Внезапно скончавшийся мэр Борисполя побеждал на выборах

15:31 28 октября 2020
Анатолий Федорчук

Городской голова Борисполя Анатолий Федорчук, который 28 октября скончался в Переяславской центральной районной больнице от коронавирусной инфекции, по итогам выборов в местные органы власти набрал наибольшее количество голосов. Об этом представитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщает в своем Facebook.

«В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандат городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанных в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)», — говорится в сообщении.

Фото: горсовет Борисполя

410

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Наташа Королева

Преобразившаяся Наташа Королева обругала критиков ее внешности

Осенний дождь

Последний теплый день: украинцев предупредили о резкой перемене погоды

Анатолий Федорчук

Внезапно скончавшийся мэр Борисполя побеждал на выборах

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер