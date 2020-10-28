Последний теплый день: украинцев предупредили о резкой перемене погоды

Четверг, 29 октября, может стать последним днем т.н. «золотой осени» в Украине, так как с юга, с районов Черного моря, уже «скручивается» для прыжка циклон. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

Согласно ее прогнозу, дожди весьма вероятны на юге, в центре, на юго-востоке, на Приазовье, а вечером — уже и на западе Украины.

Температура воздуха в четверг в среднем по стране прогнозируется на уровне +13+19 градусов, а в Киеве — около +13 градусов.

Текущая синоптическая ситуация

Конец недели — пятница, суббота, воскресенье — принесет в Украину похолодание и больше дождей. Не станет исключением и столичный регион.

Напомним, народный синоптик Леонид Деркач считает, что очередного «бабьего лета» в Украине можно ждать в середине первой декады ноября.

Фото cheline.com.ua/

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