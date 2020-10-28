28.31 / 28.51 33.17 / 33.55
Киев: +12
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Кличко не чувствует запахи и пьет витамины

16:20 28 октября 2020
Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко, заразившийся коронавирусом и ушедший на самоизоляцию, рассказал, что перестал ощущать запахи.

Столичный городской голова, получивший положительный результат ПЦР-теста еще 24 октября, делал повторное тестирование, но оно также было со знаком «плюс». «Единственный симптом — сейчас не чувствую запахи. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально», — пишет Виталий Кличко на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что столичный городской голова не исключал, что мог подхватить коронавирусную инфекцию в каком-то из больничных инфекционных отделений, которые он периодически посещал. После того, как у него обнаружили COVID-19, Виталий Кличко говорил, что ухудшения самочувствия не чувствует.

Фото Виталия Кличко из соцсетей

389

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

гроб накрытый флагом США

Названа причина гибели сотрудницы посольства США в Украине

Наташа Королева

Преобразившаяся Наташа Королева обругала критиков ее внешности

Міняю жінку&nbsp;— логотип

Расплакавшаяся из-за условий проживания участница шоу «Міняю жінку» разозлила зрителей

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер