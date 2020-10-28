Кличко не чувствует запахи и пьет витамины

Мэр Киева Виталий Кличко, заразившийся коронавирусом и ушедший на самоизоляцию, рассказал, что перестал ощущать запахи.

Столичный городской голова, получивший положительный результат ПЦР-теста еще 24 октября, делал повторное тестирование, но оно также было со знаком «плюс». «Единственный симптом — сейчас не чувствую запахи. Температура уже в норме. Пью витамины. Все нормально», — пишет Виталий Кличко на своей страничке в соцсетях.

Напомним, что столичный городской голова не исключал, что мог подхватить коронавирусную инфекцию в каком-то из больничных инфекционных отделений, которые он периодически посещал. После того, как у него обнаружили COVID-19, Виталий Кличко говорил, что ухудшения самочувствия не чувствует.

Фото Виталия Кличко из соцсетей

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