Кабмин поручил полиции начать охоту на незарегистрированные «евробляхи»

Кабинет Министров поручил Национальной полиции организовать выявление незарегистрированных в установленные сроки транспортных средств («евроблях»), ввезенных на таможенную территорию Украины на срок более 30 суток. Об этом по итогам заседания КМ сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующие изменения были внесены в положение о Национальной полиции.

Также в соответствии с одобренным решением полиция должна обеспечить принятие мер для выявления случаев неправомерного управления транспортными средствами, в отношении которых возбуждены отдельные ограничения, установленные Таможенным кодексом, а также по выявлению неправомерного разукомплектования таких транспортных средств.

Напомним, до июля 2019 года в Украине действовал льготный период, когда было выгодно растаможить автомобили с еврономерами. Точнее, сначала он был введен на период по 22 февраля 2019 года, однако в феврале Рада на три месяца отложила введение жестких мер.

Фото lcmedia.com.ua/



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