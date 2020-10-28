Зеленский может объявить одновременно досрочные выборы и парламента, и президента, — Олег Саакян

В воскресенье, 25 октября, в Украине прошли местные выборы. Для голосования по всей стране было создано 29 284 избирательных участка. Ожидалось, что нынешние выборы станут самыми «грязными» за всю историю Украины, ведь на карту было поставлено многое. Власти, понимая, что рейтинг правящей партии «Слуга народа» заметно падает, даже разрабатывали план переноса выборов в связи с эпидемиологической ситуацией в стране. Выборы все же состоялись, однако из-за рекордно низкой явки избирателей (всего 36,88 процента) многие политические силы недополучили голоса. Подсчет продолжается, но уже сейчас можно делать некоторые выводы. Стал ли результат местных выборов сокрушительным поражением «Слуги народа»? Будет ли президент Зеленский в ближайшее время распускать Верховную Раду? Возможна ли законная работа украинского парламента без коалиции? Об этом и о многом другом «ФАКТЫ» говорили с политологом Олегом Саакяном.

«Прийти на выборы большинству избирателей помешала… хорошая погода»

— Олег, на местных выборах был установлен своеобразный антирекорд: только 36,88 процента избирателей проголосовали. Как вы думаете, почему так случилось? Украинцы уже не верят в выборы или были другие факторы, способствовавшие столь низкой явке?

— Действительно, на нынешних местных выборах была рекордно низкая явка избирателей, — говорит Олег Саакян. — Я вижу тому несколько причин. Первая и ключевая — эпидемиологическая угроза. Очень многие избиратели элементарно побоялись идти в места большого скопления народа.

Вторая причина — возросшая апатия населения. Уровень социального оптимизма снизился. Эйфория и некая очарованность после президентских и парламентских выборов абсолютно прогнозируемо начали сменяться разочарованием. Сейчас это явление пока еще электорально не бьет катастрофически на общенациональном уровне, но на местах уже проявилось.

Одним из факторов низкой явки избирателей, стала погода…

— Погода была как раз замечательная!

— Вот в том-то и дело. Традиционно местные выборы для украинцев менее значимы, чем общенациональные. А погода, как вы и сказали, была действительно замечательная. Часть людей поехала за грибами, часть — просто решила насладиться последними теплыми деньками и отправилась на природу. Многие подтянулись к избирательным участкам, только когда уже начало темнеть. И мы видели, что к вечеру там образовались очереди, и часть людей не успела проголосовать до 20:00. Ведь пропускная способность участков в силу карантинных ограничений снизилась. Еще и сама избирательная система предполагала задержку голосующего в кабинке дольше обычного. Ведь порой нужно было разобраться сразу в пяти длинных бюллетенях. Некоторые участки закрывались прямо перед носом у людей.

— Уже известны предварительные результаты выборов. Можно ли их назвать сокрушительным поражением партии «Слуга народа»?

— Беда «слуг народа» в том, что сейчас для них любой результат, каким бы он ни был, будет считаться поражением. Во-первых, правящая партия стала заложником собственной славы после парламентских выборов и формирования монобольшинства, которое даже для самих «слуг» стало неожиданностью. Во-вторых, за это время команда «слуг народа» так и не научилась работать с общественными ожиданиями. Они эти ожидания подогревали, раскачивали, усиливали, но не моделировали, подготавливая избирателя к тому, что подобный триумф на местных выборах просто невозможен по своей природе.

Дело в том, что на местных выборах в условиях децентрализации первую скрипку в основном играли местные, локальные, партии, которые, безусловно, понизили рейтинги абсолютно всех парламентских сил. Поэтому «Слуге народа» просто невозможно повторить успех, который был на парламентских выборах. Именно поэтому любой результат партии власти на местных выборах будет восприниматься и оппозицией, и частью общества как поражение.

Результаты, которые получили на местных выборах «слуги народа», я бы назвал неудовлетворительными. Это намного меньше, чем пропрезидентская партия могла бы взять. Но говорить, что результат катастрофический, все-таки не могу, поскольку «слуги» будут присутствовать в местных советах большей части Украины. И на фоне того, что до этих выборов они там вообще не были представлены, это даже некий успех. Партия-то существует всего полтора года. Такой же примерно результат демонстрируют политсилы, которые годами присутствуют в украинской политике, а их лидеры — десятилетиями.

Но этот неудовлетворительный результат «слуг народа» должен научить и их самих, и другие новые партии тому, что нельзя забывать о партийном строительстве и построении региональных ячеек.

«На местных выборах голосуют за тех, кого знают, а на парламентских — за того, кто «проходной»

— Если «слуги народа» по сути эти выборы проиграли, то кто их выиграл? Что можно сказать, например, о результатах «Европейской Солидарности», ОПЗЖ?

— На этих выборах произошло расслоение партий на три типа: общенациональные, региональные и локальные — партии мэров, местные оппозиционные партии. Так вот, там, где были представлены локальные партии, они и выиграли выборы. В совокупности такие партии получили больше голосов, чем региональные и общенациональные.

Условным успехом можно назвать результаты «Европейской Солидарности» и ОПЗЖ, но это в случае, если смириться с их новым статусом региональных политических сил. Ведь обе эти партии получили положительный результат лишь в базовых для себя регионах. Но сказать, что кто-то из ныне присутствующих в Верховной Раде политических сил выиграл, нельзя.

— Отразится ли результат выборов в местные советы на модели будущей Верховной Рады? Можем ли мы увидеть примерно такую же расстановку сил, как в местных советах, в парламенте после новых выборов?

— Ни в коем случае нельзя сравнивать парламентские и местные выборы, поскольку количество игроков на местных выборах в десятки раз больше, нежели на парламентских. Если на местных выборах люди выбирают местных авторитетных граждан и преимущественно голосуют за кого-то своего, то на общенациональных выборах голосуют в основном за того, кто проходной. Играет роль и масштабность партии: присутствие в медиа-пространстве, в политике, наличие яркого лидера, многое другое.

Сейчас спрогнозировать будущие парламентские выборы практически невозможно. Даже не потому, что мы не знаем, когда они произойдут. Скорее всего, в ближайшее время нас ждет усугубление эпидемиологической ситуации. А это будет уже другая электоральная реальность, в которой мы можем очутиться уже через 4−6 месяцев. Все будет зависеть от масштабов катастрофы. Например, если к тому времени объявят локдаун в стране, досрочные выборы станут невозможными даже при желании президента.

— Теоретически досрочные выборы в Верховную Раду могут произойти и раньше. Многие эксперты предполагают, что из коалиции может выйти группа Игоря Коломойского «За майбутнє», и тогда придется создавать новую коалицию. Как известно, если в течение 30 дней коалиция не будет сформирована, президент обязан распустить Верховную Раду и назначить новые выборы.

— Действительно, есть желание главного акционера группы «За майбутнє» Игоря Коломойского перераспределить власть так, чтобы усилилось собственное влияние. Поговаривают, что Игорь Валерьевич очень хотел бы видеть на посту премьер-министра господина Палицу (Игорь Палица — народный депутат, член депутатской группы «За майбутнє», экс-глава правления ОАО «Укрнафта». — Авт.).

Внеочередные парламентские выборы будут зависеть от того, удастся ли договориться о новых конструкциях в правительстве. Первым звоночком о том, что такие переговоры прошли успешно для Коломойского, будут изменения в Кабинете министров: либо его полная отставка, либо кадровые рокировки в правительстве.

Но я хочу сказать, что такая ситуация рассматривалась на фоне потенциально высоких рейтингов группы «За майбутнє» в целом по стране. Думаю, местные выборы покажут: получить столь значительного, как рассчитывал Коломойский, влияния партии «За майбутнє» как самостоятельной политической силе, не удалось. Соответственно, его переговорные позиции становятся слабее. Если вчера для Зеленского выбор между необходимостью договариваться с Коломойским ради сохранения коалиции (что привело бы к усилению влияния Игоря Валерьевича) и досрочными парламентскими выборами — это был выбор между плохим и очень плохим сценарием, то сегодня, вполне вероятно, что оба эти сценария — плохие. Очень плохого уже нет.

«Новая Верховная Рада будет состоять из 300 депутатов»

— Если господин Коломойский все-таки пойдет на саботаж, который приведет к ситуации, когда у «Слуги народа» не будет хватать необходимого количества голосов в Раде, то в таком случае Зеленский может объявить о проведении одновременно и досрочных парламентских, и президентских выборах, — уверен Олег Саакян. — Так президент сможет подтвердить в глазах общества собственный мандат. У Зеленского в таком случае сыграют сразу два козыря. Новая Верховная Рада будет состоять из 300 депутатов, что станет символической победой Зеленского. На этом фоне глава государства, объявляя досрочные президентские выборы, заявит, что он хочет подтвердить свой мандат перед гражданами Украины, что поможет ему бороться с олигархами. Если Зеленский пойдет на такой шаг — поломаются все планы его оппонентов по раскачиванию ситуации, так как электоральное моделирование показывает, что Зеленский по-прежнему выигрывает выборы у любого кандидата в президенты. Не с таким, конечно, разгромным результатом, как это было в 2019 году, но с достаточным отрывом от своего ближайшего конкурента. И тогда ключевым политическим игрокам придется договариваться с Зеленским как с будущим победителем новой президентской гонки.

— Но если до новых выборов не дойдет, а существующая коалиция будет разрушена, какие конфигурации могут появиться в Верховной Раде?

— Выход группы «За майбутнє» из коалиции ее не нарушит. Но ситуация для партии власти осложнится. И тут в любом случае «Слуга народа» будет договариваться с другими парламентскими партиями о так называемом ситуативном голосовании. За некоторые законы вместе со «слугами» могут голосовать и ЕС, и ОПЗЖ, и «Батьківщина». Вполне вероятно, что по ряду вопросов «слуг» может поддержать и «Голос». Кроме того, я думаю, что с той же «Батьківщиной» удастся достигнуть и более устойчивой договоренности, а возможно, даже некой формальной коалиционности. Но такие ситуации возможны в том случае, если «Слуге народа» не будет хватать для принятия того или иного закона десятка- другого голосов. Если же голосов потребуется больше, то партия власти вполне может балансировать за счет ситуативных голосований, какие мы могли наблюдать в прошлом парламенте в течение нескольких лет.

— Такое положение, мягко говоря, противоречит закону. Под коалиционным соглашением должны стоять подписи участников коалиции.

— Несколько лет Верховная Рада существовала без коалиции…

— И создала опасный прецедент?

— В условиях, когда балансировку на уровне ситуационного голосования контролирует президент, если он не заинтересован распускать Раду, в принципе, она может существовать и без коалиции.

— Но ведь оппоненты Зеленского, которые, например, будут ратовать за досрочные парламентские выборы, могут оспорить легитимность Рады через суд?

— Ситуация будет очень некрасивая, но серьезного резонанса она не вызовет. А судебный процесс в таком случае может превратиться в тяжбу, которая будет длиться дольше, нежели просуществует эта Верховная Рада.

Фото ТСН

Фото в тексте — Facebook Олега Саакяна

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