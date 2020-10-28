Семьи погибших на Донбассе добровольцев будут получать адресную помощь, — решение Кабмина

В среду, 28 октября, Правительства Украины приняло решение о предоставлении адресной помощи членам семей погибших на Востоке Украины добровольцев. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Помощь будет предоставляться к социальным выплатам (пенсии или пособию) из расчета, что размер выплат одному члену семьи должен составлять не менее 7 800 грн, а на двух и более членов семьи — не менее 6 100 гривен каждому.

Выплаты адресной помощи предусматриваются в пределах максимального размера пенсии: 17 120 грн до 01.12.2020, а с 01.12.2020 — 17 690 грн.

В ноябре адресная помощь будет оказана с доплатой с августа 2020 года — по постановлению Кабмина «О дополнительной социальной защите отдельных категорий лиц».

Напомним, Зеленский рассказал, из-за чего возникла проблема с выплатами адресной помощи членам семей погибших добровольцев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter