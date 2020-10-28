Сергей Комисаренко: «Есть основания надеяться, что украинская вакцина от коронавируса окажется эффективной»

— Два института Национальной академии наук Украины недавно выиграли гранты на создание вакцины против коронавируса — Институт биологии клетки из Львова и киевский Институт биохимии имени Палладина, который я возглавляю, — говорит академик НАН Украины Сергей Комисаренко. — В середине октября я неожиданно узнал, что в Украине еще один коллектив занимается разработкой такой вакцины. Это ученые частной научно-производственной компании «Диапрофмед». О вакцине от COVID-19, созданной ими совместно с коллегами из США, 20 октября доложили президенту Украины Владимиру Зеленскому. Я участвовал в той встрече с президентом. А где-то за неделю до доклада Зеленскому беседовал с разработчиками этой вакцины. Выяснилось, что примерно полгода назад «Диапрофмед» договорился с американскими коллегами об организации консорциума, чтобы совместно создать вакцину против коронавируса. Одним из ключевых ученых в этом проекте стал в прошлом москвич, доктор биологических наук, профессор Михаил Фаворов, эмигрировавший в Соединенные Штаты в последние годы существования СССР (на странице Фаворова в Facebook указано, что он является президентом альянса DiaPrep System Inc, занимающегося здравоохранением, и сотрудником Центра контроля и распространения заболеваемости США (СDC). — Авт.). Так вот, когда Фаворов и другие разработчики вакцины рассказали мне, в чем ее особенность, я высказал сомнения относительно этого препарата и пояснил почему. Но дополнительная информация, которую я от них услышал, дает основания надеяться, что, возможно, их вакцина окажется эффективной. О чем сейчас можно уверенно говорить, так это о том, что она не имеет аналогов. На сегодняшний день успешно завершены ее доклинические испытания. Впереди проверка на людях. Хотя вакцина создана учеными двух стран, но она позиционируется как украинская.

«Эксперименты проводились в Техасском университете»

— Почему эта вакцина поначалу вызвала у вас сомнения?

— Это научный вопрос. Постараюсь ответить как можно более доступно. Начну с того, что на поверхности коронавируса есть четыре разных протеина, среди них — N-протеин. Со слов профессора Фаворова получается, если человеку ввести антиген N-протеина в виде вакцины, то иммунная система ответит выработкой антител, которые будут блокировать размножение коронавируса SARS-COV-2, и человек не заболеет. Понятно?

— В общем, да. И все же, что вызвало у вас сомнения?

— Сейчас до этого дойдем. Следует сказать, что я прочел несколько тысяч научных публикаций, посвященных коронавирусу SARS-COV-2, уже 10 месяцев терзающему мир. Авторы нескольких из них подчеркивают, что вырабатываемые иммунной системой человека антитела против N-протеина не нейтрализуют коронавирус, наоборот, вызывают различные осложнения. Поэтому я и рассказал авторам вакцины про мои сомнения. Тогда они объяснили, что нашли такую часть в N-протеине, которая вызывает мощный иммунный ответ у экспериментальных животных.

— Проводились эксперименты «в пробирке» с клетками людей?

— Да. С помощью методов генной инженерии авторы вакцины получили N-протеин, синтезировали антитела против него и установили, что эти антитела нейтрализуют негативное действие коронавируса на чувствительные к нему клетки человека.

— Где проводились эти эксперименты?

— В Техасском университете (Даллас, США). Ведь в Украине нет лаборатории, где разрешено работать с вирусами третьей группы биобезопасности, а

SARS-CoV-2 относится к этой группе.

— Уже можно проводить испытания на людях?

— Авторы вакцины считают, что они почти завершили доклинические испытания и готовы приступить к клиническим, которые проводятся на людях.

Замечу, что Владимир Зеленский дал поручение министру здравоохранения Максиму Степанову, чтобы тот обратился к Министерству финансов с ходатайством о финансировании создания образцов вакцины для предварительных клинических испытаний. Как я понимаю, до этого все работы, связанные с созданием вакцины, финансировались «Диапрофмедом».

— Как конкретно будут проводиться испытания вакцины на людях?

— Главная задача первой фазы клинических испытаний — проверить, действительно ли вакцина эффективно вызывает у людей иммунный ответ против коронавирусной инфекции. Для этого вначале возьмут небольшую группу (20—30 человек) молодых и здоровых людей. Если эффективность вакцины подтвердится и не даст существенных осложнений, проведут вторую фазу клинических испытаний на 200—400 добровольцах. При благоприятных результатах можно будет перейти к третьему, самому интересному и важному, этапу клинических испытаний, которые проводят на 20—30 тысячах (или еще большем количестве) человек разного возраста и состояния здоровья, в том числе с хроническими заболеваниями. Тогда мы узнаем, например, защищает ли вакцина пожилых или, скажем, больных диабетом. Не вызывает ли она серьезных побочных эффектов.

Третий этап часто проводится в нескольких странах. Прежде всего, в тех, где уровень заболевания коронавирусной инфекцией наибольший, например, Бразилия, Индия. Кстати, одна из крупнейших в мире фармацевтических компаний — британо-шведская AstraZeneca — как раз сейчас проводит масштабные испытания своей вакцины против SARS-COV-2 в нескольких странах. В Бразилии один из участвовавших в них добровольцев заболел коронавирусом и умер. Из-за этого испытания приостановили и проверили, что ввели этому человеку. Оказалось — не вакцину, поэтому он и заразился.

— Как это понимать?

— Как правило, во время третьего этапа клинических испытаний некоторой части добровольцев вместо вакцины вводят плацебо (пустышку), например, физраствор. Врачи и медсестры, участвующие в этой программе, сами не знают, что они вводят каждому конкретному человеку. Отсюда и название испытаний «двойные слепые» — о содержимом ампул не информированы ни врач, ни участник испытаний. Так вот, когда подняли документацию, оказалось, что умершему в Бразилии добровольцу ввели пустышку, поэтому он не был защищен от коронавируса. Когда это выяснили, испытания продолжились.

«На 20—25 процентов людей вакцина не действует»

— Интересно, скандально известная российская вакцина «Спутник» против коронавируса прошла хоть какие-нибудь испытания?

— Ее испытали лишь на нескольких десятках здоровых молодых людей. Понятно, что этого совершенно недостаточно, поэтому Всемирная организация здравоохранения негативно отреагировала на старт вакцинирования «Спутником». Россияне только планируют третью стадию испытаний с окончанием уже в 2021 году и с привлечением десятков тысяч добровольцев, в том числе в Иране, который является одним из мировых лидеров по количеству заболевших COVID-19. Кстати, Украина в число этих стран не входит и, будем надеяться, не войдет.

— Вы сказали, что представленная президенту Украины вакцина не имеет аналогов в мире. В чем ее оригинальность?

— Мне вновь придется объяснять некоторые научные аспекты. N-протеин является маркером, по которому определяют, заболел человек ковидом или нет, в так называемых быстрых тестах. В этом качестве N-протеин и привыкли воспринимать. Прежде никому не приходило в голову использовать его для создания вакцины.

Ученые Запада сконцентрировали внимание на другом протеине — шиповидном (придает характерный внешний вид коронавирусу) S-протеине. Ведь он отвечает за проникновение коронавируса в клетку человека. Над выработкой антител против него работает, например, Оксфордская вакцина (создана учеными Оксфордского университета), которую сейчас испытывает компания AstraZeneca.



— Когда может начаться массовое использование уникальной украинской вакцины?

— Если испытания на людях будут успешными, то, думаю, примерно через год. А до этого Украина сможет закупать иностранные вакцины, которые должны появиться в более близкой перспективе.

— Какие именно?

— Оксфордскую, Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, китайскую… Коллеги из КНР заявили, что уже завершили испытания своей вакцины на 60 тысячах добровольцев. Каких-либо побочных эффектов не зафиксировано. Кстати, судя по той информации, которая о ней публикуется, ученые из Поднебесной используют в своей вакцине либо убитый коронавирус, либо сильно ослабленный (так называемый аттенуированный).

Очень хорошо, что создают одновременно несколько разных вакцин. Ведь это позволит выбрать самую эффективную и безопасную.

— А когда может быть готова вакцина, на создание которой получил грант ваш институт?

— Нам только сейчас выделили финансирование, причем деньги еще не перечислены. К тому же бюджет нашего проекта по созданию вакцины рассчитан на 3,8 миллиона гривен, а нам дают только три миллиона. И это при том, что мы заложили в план приобретение установки стоимостью 2,8 миллиона гривен. Купим ее, и на реактивы, зарплаты ученым почти ничего не останется.

От создателей вакцины, о которой докладывали президенту Украины, мы отстаем на четыре—шесть месяцев. Но все же может получиться так, что наша окажется лучшей. Ведь наперед крайне сложно предвидеть, как организм будет реагировать на воздействие тех или иных медицинских препаратов. Показательный пример тому — создание в США в начале 1960-х годов учеными Гарвардского университета лекарства, которое мощно активировало умственную деятельность человека. От него значительно улучшалась память, человек становился гораздо более сообразительным, находчивым, креативным, проницательным… У тех, у кого коэффициент интеллекта (IQ) был, скажем, 110, он возрастал до 140. Среди добровольцев, на которых испытывали эти лекарства, были студенты и Гарвардского университета. Они принимали таблетки перед экзаменами и легко получали отличные оценки. А вот спустя год-два проявились побочные эффекты — большинство студентов, участвовавших в испытаниях, сошли с ума.

— Представим, что первые иностранные прививки от коронавируса уже можно купить в аптеках. Одной вакцинации хватит, чтобы обеспечить защиту на всю жизнь?

— Вряд ли. Защиты от прививки одного производителя, может, будет хватать на год, другого — на пару лет. Причем примерно на 20—25 процентов вакцинированных она может вообще не подействовать. Важно также понимать, что многое будет зависеть от того, как станет меняться коронавирус. Хотелось бы, чтобы он мутировал так, чтобы перестал быть опасным людям, как это произошло с его предшественником SARS-COV-1, появившимся в 2002 году.

— Известна хотя бы приблизительная цена одной дозы украинской вакцины?

— Мне — нет.

— В Украине есть предприятие, способное сразу наладить ее массовый выпуск?

— Пока что нет. Знаю, что на фармзаводе в Харькове планируется организовать производство опытной партии, чтобы можно было начать испытания украинской вакцины на людях. Для налаживания массового производства нужно создать завод вакцин.

Мне понравилось, что президент Украины Владимир Зеленский, с которым я не был знаком, заявил на встрече, что нужно сделать все возможное, чтобы финансово поддержать отечественную науку и воссоздать иммунобиологическую промышленность, в частности — возобновить производство важнейших вакцин в Украине.

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