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Украина

Кравчук назначил Арестовича спикером украинской делегации в ТКГ

18:15 28 октября 2020
Алексей Арестович и Леонид Кравчук

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук назначил спикером делегации известного военного эксперта Алексея Арестовича. Об этом он сам сообщил в Facebook.

«Я назначен советником делегации по информационной политики с полномочиями „единственного голоса“ относительно информирования СМИ, международных партнеров и народа Украины», — написал он.

Также Арестович сообщил, что на заседании ТКГ 28 октября Леонид Кравчук предложил координаторам процесса представить до 4 ноября свой вариант «Плана действий» относительно интенсификации процесса мирного урегулирования.

Напомним, накануне от должности спикера украинской делегации отказался Маркиян Лубкивский.

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