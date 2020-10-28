НАПК закрыло реестр электронных деклараций в связи с решением КС

Национальное агентство по предупреждению коррупции с 18:00 28 октября закрыло Реестр электронных деклараций. Как заявил в комментарии УП председатель НАПК Александр Новиков, решение принято во исполнение вердикта Конституционного суда от 27 октября.

«Конституционный суд признал 27 числа — и сегодня решение опубликовано — неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины», — напомнил он.

Таким образом, реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, предоставляющий НАПК возможность открывать информацию о доходах субъектов декларирования.

Напомним, ранее в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) заявили, что Конституционный суд вынес решение по антикоррупционным нормам о конфликте интересов судей в собственных интересах.

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter