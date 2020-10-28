В ТКГ договорились об открытии пропускных пунктов в Золотом и Счастье: названа дата

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) на заседании 28 октября достигла договоренности об открытии 10 ноября двух новых контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе — «Золотое» и «Счастье». Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

6 ноября эти КПВВ посетит первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников, который также пригласил присоединиться к нему спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

В настоящее время украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ «Золотое», которое за год трижды находилось под обстрелом.

28 октября также стало известно, что временное прекращение пропуска лиц через КПВВ «Станица Луганская» продлится до 15 ноября. Причина — распространение коронавируса в ОРДЛО.

«С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу Командующего объединенных сил, временное прекращение пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда „Станица Луганская“ продлено до 15 ноября 2020 года включительно», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Напомним, на заседании ТКГ 28 октября Леонид Кравчук также предложил координаторам сторон представить до 4 ноября свой вариант «Плана действий» относительно интенсификации процесса мирного урегулирования.

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