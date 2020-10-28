28.31 / 28.51 33.16 / 33.55
Киев: +7
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В ТКГ договорились об открытии пропускных пунктов в Золотом и Счастье: названа дата

20:38 28 октября 2020
В ТКГ договорились об открытии пропускных пунктов в Золотом и Счастье: названа дата

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) на заседании 28 октября достигла договоренности об открытии 10 ноября двух новых контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на Донбассе — «Золотое» и «Счастье». Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

6 ноября эти КПВВ посетит первый заместитель главы украинской делегации Алексей Резников, который также пригласил присоединиться к нему спецпредставителя председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау.

В настоящее время украинская сторона завершает асфальтирование дороги в районе КПВВ «Золотое», которое за год трижды находилось под обстрелом.

28 октября также стало известно, что временное прекращение пропуска лиц через КПВВ «Станица Луганская» продлится до 15 ноября. Причина — распространение коронавируса в ОРДЛО.

«С целью недопущения распространения острой респираторной болезни COVID-19 и сохранения жизни и здоровья граждан, по приказу Командующего объединенных сил, временное прекращение пропуска лиц через линию разграничения в контрольном пункте въезда-выезда „Станица Луганская“ продлено до 15 ноября 2020 года включительно», — говорится в сообщении Государственной пограничной службы.

Напомним, на заседании ТКГ 28 октября Леонид Кравчук также предложил координаторам сторон представить до 4 ноября свой вариант «Плана действий» относительно интенсификации процесса мирного урегулирования.

99

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

На месте происшествия

В Киеве автобус снес остановку с людьми: есть жертвы

Наташа Королева

Преобразившаяся Наташа Королева обругала критиков ее внешности

На месте инцидента

Трагедия на жилмассиве в Киеве: женщина выпала из окна многоэтажки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер