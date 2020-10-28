В "Слуге народа" признали, что "сегодня Украина не может сравниться по ВВП даже с Габоном"

Нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев считает, что сегодняшняя Украина по объему ВВП не может сравниться даже с африканским Габоном. Об этом он сказал в интервью «ГОРДОН».

«Мы с вами очень бедная страна. За последние 30 лет в Украине был самый низкий показатель прироста ВВП в мире. Отрицательный. Если мы сравним свой нынешний ВВП с показателями 1991 года, он упал на 30%», — констатировал нардеп, напомнив, что на «закате» СССР Украину сравнивали с Францией, поскольку она имела примерно ту же численность населения, такую же площадь и примерно одинаковые экономические показатели.

Таким образом, считает Гетьманцев, страны, которые украинцы раньше считали странами третьего мира — Колумбия, Индонезия, Вьетнам — намного успешнее нас.

Для нас же на нынешнем этапе сверхзадачей будет «догнать» Россию, у которой ВВП в 3 раза больше, чем у нас.

«Южной Корее понадобилось 40 лет, чтобы превратиться из страны — экспортера водорослей в страну — экспортера высокоточной техники, тогда как Украине понадобилось 30 лет, чтобы пройти путь в обратном направлении», — сыронизировал глава финансового комитета ВР.

Напомним, аналитики S&P ожидают, что ВВП Украины в 2020 году снизится на 6%, а в 2021 году вырастет на 4% за счет внутреннего спроса.

Фото theworldnews.net/

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