Смертельный концерт: выступление Лепса в Донецке спровоцировало вспышку коронавируса в ОРДО

Пока во всем цивилизованном мире стараются ограничить массовые мероприятия в связи с усилением пандемии COVID-19, боевики так называемой «ДНР» сами всячески способствуют распространению коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил в своем YouTube-канале известный украинский журналист Денис Казанский.

По его словам, 8 сентября в оккупированный Донецк приезжал с концертом российский исполнитель Григорий Лепс, и уже через две недели в недореспублике резко возросло число заболевших коронавирусом.

«Во всех СМИ „ДНР“ постили фотографии переполненной площади в Донецке. По данным „ДНР“, на концерт пришло около 70 тыс. человек. Уже в конце сентября больницы стали резко заполняться, стало не хватать ИВЛ, не хватать лекарств, врачей, поэтому стали быстренько переоборудовать роддома под ковидные больницы, завозить больных коронавирусом в другие больницы. А в октябре уже наступил полный коллапс», — рассказал Казанский.

Характерно, что боевики первоначально не связывали вспышку коронавируса со злополучным концертом Лепса. Но теперь уже представители «ДНР» не скрывают, что как раз массовое скопление людей на концерте и спровоцировало вспышку. Денис Казанский отметил, что на днях об этом заявил один из сторонников, идеологов «ДНР» Андрей Пургин.

«Вторую волну коронавируса фактически спровоцировали… Это недавний концерт Лепса. 70 тыс. человек, которые собрались на площади Ленина. У нас действительно ничего не готово: аппаратов ИВЛ не хватает, они у нас старые», — признался Пургин.

В то же время Денис Казанский полагает, что к печальным последствиям привела не только неспособность руководства террористов спрогнозировать развитие ситуации с опасным заболеванием: их использовали российские кураторы для «картинки» на путинских каналах. На самом же деле Кремль не интересует судьба жителей ОРДЛО.

«Им нужен был концерт для картинки, им нужны были красивые фотографии, а на последствия им наплевать. Сколько людей после этого, из-за этого умрет, им совершенно не важно», — уверен Казанский.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в самой России, где с коронавирусом пытаются «бороться» молитвами, медикам запретили публично комментировать ситуацию с COVID-19 без согласования с Минздравом.

Фото: kp.ru

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