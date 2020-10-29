Ликвидировать практически невозможно: в НАБУ предложили выход из ситуации вокруг Окружного админсуда Киева

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник считает, что ликвидировать Окружной административный суд Киева (ОАСК), который постановил уволить его с должности директора НАБУ, возможно только теоретически.

Об этом Сытник заявил в интервью «Громадському».

«Теоретически возможно, но мне кажется было бы правильнее сделать его простым судом первой инстанции, и те дела, которыми он отличается от других административных судов первой инстанции, просто передать в Верховный Суд и это снимет это напряжение, когда суд первой инстанции фактически решает государственные вопросы общегосударственного значения», — сказал он.

По словам директора НАБУ, для его нужны лишь незначительные изменения в законодательство.

«Мне кажется, что это было бы правильно с точки зрения наших обязательств с международными партнерами, и это было бы проще, достаточно незначительные изменения нужно было принять в законодательстве», — отметил он.

Напомним, что 17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении главе ОАСК Павлу Вовку, его заместителю, пяти судьям Окружного суда и руководителю ГСА Зиновию Холоднюку. Тогда же в НАБУ заявили, что руководство ОАСК планировало захват власти в стране, а также обнародовали часть записей об этом.

В свою очередь, 26 октября ОАСК постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника. Ему дали месяц на то, чтобы покинуть пост. После этого в Минюсте заявили, что не будут выполнять решение ОАСК, так как заявил об отсутствии полномочий и правовых оснований для этих изменений.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в начале недели петиция о необходимости ликвидации Окружного админсуда Киева набрала более 25 тысяч подписей. В ответ в Офисе президента подчеркнули, что порядок создания и ликвидации судов четко урегулировано на законодательном уровне. Также было указано, что по результатам рассмотрения петиции президент поручил начать соответствующие консультации с Высшим советом правосудия «для выработки прозрачной и корректной процедуры, которая позволила бы решить вопрос Окружного административного суда города Киева и снять определенное напряжение в обществе по этой ситуации».

Фото: УНН

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