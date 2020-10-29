ИГИЛ больше головы не отрезает: офицер США рассказал, как бы американские военные действовали на Донбассе

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве Юрий (Гарри) Табах, уверенный в том, что нашей стране удастся возвратить захваченные Россией территории, считает, что американская армия на Донбассе действовала бы по-другому.

Своими соображениями он поделился в интервью на YouTube-канале «Редакция Обозреватель».

Показывая отличия в способах борьбы с террористами и боевиками, офицер приводит пример с тем, как вели противники американцев при президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе — несколько лет назад они любили показывать видео с обезглавливанием заложников, сейчас этого нет.

Объяснение этому он видит очень простое.

«При Обаме у нас был порядок ведения боя, что нельзя стрелять, пока по тебе не стрельнут, а когда пришел Трамп, он отменил этот приказ. Он сказал: если по вам стреляют, то стреляйте. А если командир — будь он командир роты, командир армии, командир батальона или корабля — считает, что его люди или аппаратура в опасности, стреляйте. И стреляйте наповал. И конечно, тогда наши солдаты уничтожили ИГИЛ, и больше мы этого не видим», — поясняет офицер.

Еще один пример: российские самолеты прежде часто «хулиганили», пролетая над американскими кораблями или приближаясь к самолетам. При Обаме они это делали постоянно, потому у военных США был приказ не стрелять по вероятному противнику.

Теперь же они понимают, что какой-нибудь командир или офицер на корабле, выполняющий обязанности дежурного, в случае опасности для своего корабля, может приказать открыть огонь по российским самолетам.

«Сложно сказать, какие решения должны принимать ваши офицеры, ваши командиры в окопах на Донбассе — отвечать на огонь с той стороны или не отвечать. Иногда надо выдержать и не входить в бой. Но некоторые не выдерживали и начинали палить в ответ. И уничтожали врага», — резюмирует Табах.

Но при этом он подчеркивает, что командир на уровне роты или батальона не знает, что происходит на остальном фронте, поэтому ситуация на фронте в большей мере зависит от воли и позиции руководства ВСУ и страны.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что ситуация на Донбассе сможет кардинально измениться в том случае, когда Кремль увидит, что ведущие государства мира полностью поддерживают Киев. В этом уверен вице-премьер-министр Украины — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Фото: gordonua.com

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