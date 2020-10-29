«Громкое» перемирие: на Донбассе ранен украинский боец

Невзирая на продолжающееся перемирие на Донбассе, 28 октября боевики четырежды нарушили режим прекращения огня, ранив украинского воина.

По информации штаба Операции объединенных сил (ООС) в Facebook, это произошло в районе поселка Новгородского. Там противник применил 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем и вел прицельный огонь из стрелкового оружия. Военнослужащий ООС получил пулевое сквозное ранение в руку.

Кроме того, огонь из стрелкового оружия российско-террористические войска открывали на Приазовье, неподалеку от поселка Водяное, а в пригороде Авдеевки враг применил минометы калибра 82 мм и гранатометы различных систем.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал победой введенный на Донбассе режим тишины. В интервью британскому журналисту Стивену Сакуру глава украинского государства констатировал, что за 75 дней на линии соприкосновения погиб один человек.

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