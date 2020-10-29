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Украина

Конституционный суд заблокировал реализацию решения избирателей на местных выборах

9:51 29 октября 2020
Конституционный суд

Конституционный Суд своим скандальным решением от 27 октября заблокировал назначение на руководящие должности в местных органах власти. Ведь, лишив Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов, агентство не может провести эту проверку, а без нее ни один руководитель государственного органа, в том числе ни один победитель местных выборов, не может быть официально назначен.

«КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов избранных на должности, в частности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок», — заявили в НАПК.

В свою очередь председатель агентства констатировал, что «Конституционный Суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата».

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции с 18:00 28 октября закрыло Реестр электронных деклараций во исполнение вердикта Конституционного суда.

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