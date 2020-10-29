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Украина

Невестка Кернеса опубликовала фото со свадьбы

10:37 29 октября 2020
Даниил и Юлия Приваловы

Невестка Геннадия Кернеса Юлия Привалова, которая ранее заявила о победе на местных выборах в Черновицкой области своего отца, Василия Козака, похвалилась в Instagram архивным фото.

В кадре она сидит на ступеньках с мужем Даниилом Приваловым в день свадьбы.

«Наш день. Наша свадьба. Было очень душевно и по-настоящему, только мы и наши родные, только улыбки и слезы радости на лице», — прокомментировала фото Юлия, признавшись, что их пара сознательно отказалась от пышной свадьбы, а она даже не стала одевать свадебное платье, поскольку на тот момент была очень суеверной.

Напомним, совсем недавно молодая мама оказалась в центре внимания, когда призналась, что и ее муж, и она сама инфицировались коронавирусом.

Фото jetsetter.ua/

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