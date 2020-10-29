Зеленский созвал срочное заседание СНБО

После резонансного решения Конституционного суда, сворачивающего антикоррупционную реформу, президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщают в Офисе президента, на заседании будут определены меры «неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент намерен наработать и представить в парламент проекты законов, которые «в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций».

«Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», — цитируют в ОП заявление Зеленского.

После решения КСУ в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о блокировании процедуры назначения на руководящие должности в местных органах власти. Это произошло из-за блокировки доступа НАПК к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов. А без этой проверки, согласно украинскому законодательству, ни один руководитель государственного органа, в том числе ни один победитель местных выборов, не может быть официально назначен.

Фото с сайта президента Украины.



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