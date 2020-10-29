28.34 / 28.53 33.13 / 33.54
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский созвал срочное заседание СНБО

11:23 29 октября 2020
Зеленский

После резонансного решения Конституционного суда, сворачивающего антикоррупционную реформу, президент Украины Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Как сообщают в Офисе президента, на заседании будут определены меры «неотложной надлежащей реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне страны».

«Вынуждены констатировать, что в последнее время появились признаки того, что отдельные субъекты пытаются пересмотреть ключевые части общественного договора в Украине, которые предусматривают нулевую толерантность к коррупции и любой форме непрозрачности в государственном управлении. Это недопустимо», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент намерен наработать и представить в парламент проекты законов, которые «в дальнейшем будут предотвращать возникновение подобных кризисных ситуаций».

«Сокрушительные удары, которые наносятся достижением страны в сфере борьбы и эффективного противодействия коррупции в Украине, не могут оставаться без внимания. Необходима немедленная и жесткая оценка решениям отдельных субъектов, действия которых становятся все более общественно опасными», — цитируют в ОП заявление Зеленского.

После решения КСУ в Национальном агентстве по предотвращению коррупции заявили о блокировании процедуры назначения на руководящие должности в местных органах власти. Это произошло из-за блокировки доступа НАПК к государственным реестрам, необходимых для проведения специальной проверки деклараций кандидатов. А без этой проверки, согласно украинскому законодательству, ни один руководитель государственного органа, в том числе ни один победитель местных выборов, не может быть официально назначен.

Фото с сайта президента Украины.

449

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Бюллетени вынимают из урны на избирательном участке

Зеленский может объявить одновременно досрочные выборы и парламента, и президента, — Олег Саакян

Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

На месте инцидента

Жуткий теракт с обезглавливанием произошел в Ницце

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер