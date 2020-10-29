Украине могут отменить безвиз с ЕС из-за решения Конституционного суда

После скандального решения Конституционного суда, сворачивающего антикоррупционную реформу, в Евросоюзе заявили, что это может стать основанием для временной приостановки безвизового режима для украинцев.

Как сообщает «Европейская правда», об этом идет речь в письме посла Украины при ЕС Николая Точицкого, направленного вице-премьеру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишин.

«Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима», — говорится в письме и отмечается, что одним из официальных триггеров для запуска механизма приостановления действия безвиза является уход третьего государства от критериев, в результате выполнения которых и был введен безвизовый режим.

А одним из требований, выдвигаемых Украине перед утверждением соглашения о безвизовом режиме, как раз и была антикоррупционная реформа и создание соответствующих независимых институций.

Кстати, в четверг, 29 октября, президент Украины собирает закрытое заседание СНБО, на котором будут обсуждаться вопросы, связанные с решением Конституционного суда.

Изображение S. Hermann & F. Richter с сайта Pixabay.

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