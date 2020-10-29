У Шмыгаля отреагировали на угрозу лишения Украины безвиза

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишин отреагировала на письмо украинского посла при ЕС Николая Точицкого, в котором он сообщал о возможности запуска механизма по приостановке безвизового режима для украинцев.

«Безвизовому режиму с ЕС быть! В стране есть силы, заинтересованные в том, чтобы остановить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины и одновременно лишить украинцев безвиза. Уверяю, им это не удастся!» — говорится в заявлении вице-премьера, опубликованном в соцсетях.

По мнению Ольги Стефанишин, обстоятельства, в которых принимались решения Конституционного суда, вызывают «вопросы и возмущение»: «Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Венецианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения».

Упомянув собираемое президентом Владимиром Зеленским заседание СНБО после решения КСУ, приостанавливающего антикоррупционную реформу, вице-премьер сообщила, что правительство «принимает меры, которые сделают невозможным остановку уже начатых реформ, включая те, которые являются основой для нашей европейской и евроатлантической интеграции».

«Напоминаю, что этот курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закрепленным в Конституции Украины», — заявляет Ольга Стефанишин.

Фото с сайта Миграционной службы Украины.



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