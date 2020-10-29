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Украина

От коронавируса умер известный бизнесмен и экс-нардеп Валерий Бабич

15:34 29 октября 2020
Валерий Бабич

В среду, 29 октября, на 67-м году ушел из жизни первый президент АО «Украинская финансовая группа», бывший народный депутат Украины Валерий Георгиевич Бабич. Об этом в Facebook сообщила пресс-атташе Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) Марина Кинах.

Известно, что Бабич умер от коронавирусной инфекции.

«Сегодня от этой страшной болезни ушел человек большого сердца, добрейшей души, огромного ума — Валерий Георгиевич Бабич… Первый президент АТ „Украинская финансовая группа“, вице-президент Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко, народный депутат, общественный и политический деятель, а главное — очень хороший Человек! Мои искренние соболезнования всей большой дружной семье… Скорблю вместе с вами…», — написала Кинах.

Бабич родился в городе Броды Львовской области в 1953 году. Закончил Киевский торгово-экономический институт, сначала работал экономистом.

В 1991 Бабич был одним из основателей Республиканского акционерного общества «Украинская биржа», президентом которого он является до сих пор. Затем стал председателем совета промышленников и предпринимателей при президенте Украины. Был внештатным советником президента Украины Леонида Кравчука, а также народным депутатом Верховной Рады второго созыва.

Кроме того, Бабич занимал пост вице-президента Всеукраинского благотворительного культурно-научного фонда имени Тараса Шевченко.

Напомним, 28 октября от коронавируса в больнице умер мэр Борисполя Анатолий Федорчук. В этот же день от COVID-19 скончался отец известного журналиста Айдера Муждабаева

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