Над вакциной Путина посмеялись, предложив плохому танцору хирурга

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, высмеял российскую вакцину от коронавируса и президента РФ Владимира Путина, заявившего, что для массового производства препарата России не хватает оборудования.

«Путин: „Массовому производству российских вакцин от коронавируса мешает отсутствие необходимого оборудования…“. Пустите же, наконец, к х… му танцору опытного хирурга», — иронизирует политик на своей страничке в соцсетях, комментируя карикатуру на «путинскую вакцину».

Эксклюзивное интервью с академиком НАН Украины Сергеем Комисаренко, который рассказывает о процессе создания украинской вакцины против коронавирусной инфекции, успешно прошедшей доклинические испытания, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — скриншот с видео на сайте президента РФ.

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