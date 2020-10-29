28.35 / 28.54 33.11 / 33.52
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Над вакциной Путина посмеялись, предложив плохому танцору хирурга

16:02 29 октября 2020
Путин

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, высмеял российскую вакцину от коронавируса и президента РФ Владимира Путина, заявившего, что для массового производства препарата России не хватает оборудования.

«Путин: „Массовому производству российских вакцин от коронавируса мешает отсутствие необходимого оборудования…“. Пустите же, наконец, к х… му танцору опытного хирурга», — иронизирует политик на своей страничке в соцсетях, комментируя карикатуру на «путинскую вакцину».

Эксклюзивное интервью с академиком НАН Украины Сергеем Комисаренко, который рассказывает о процессе создания украинской вакцины против коронавирусной инфекции, успешно прошедшей доклинические испытания, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото — скриншот с видео на сайте президента РФ.

158

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Доллары

Бывший коп пытался за миллион долларов купить должность начальника полиции Ровенской области

Даниил и Юлия Приваловы

Невестка Кернеса опубликовала фото со свадьбы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер