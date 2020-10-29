Рост цен на газ, запрет рыбалки и «усмирители» дорожного движения: что изменится с 1 ноября

С 1 ноября в жизни украинцев наступают очередные изменения. И большинство из них — неприятные. Традиционно уже к зиме значительно возрастут цены на газ. Так, «Нафтогаз Украины» будет продавать голубое топливо по 6,33 грн/куб.м по тарифу «Месячный» (в октябре было 4,7, включая НДС, но без стоимости распределения) и 6,45 — по тарифу «Годовой» (ранее было 5,24). И это ещё один из самых низких тарифов — у большинства поставщиков цены еще выше.

В среднем по Украине цена газа в ноябре превысит 8 грн/куб.м, а в зависимости от поставщика составит от 5,88 до 8,96 гривен (в октябре цены стартовали с 4,5 грн). Актуальные цены разных поставщиков можно увидеть по ссылке.

Также с 1 ноября начинается осенне-зимний запрет вылова рыбы и других водных биоресурсов на зимовальных ямах, где рыба массово собирается при температуре воды 8 и ниже градусов. Он продлится до начала весенне-летнего запрета на период нереста в следующем году. Места зимовки рыб учитываются рыбоохранными патрулями. Списки и карты зимовальных ям по разным областям можно посмотреть на сайте Госагентства рыбного хозяйства Украины.

За нарушение запрета предусмотрена админответственность (штраф до 680 грн плюс компенсация убытка за каждую выловленную рыбину: от 17 грн за карася до 510 за судака). Также можно попасть под статью за незаконный водный промысел, которая предусматривает не только штрафы, но и лишение свободы до трех лет.

В то же время разрешена любительская рыбалка вне указанных на карте запретных зон. Отметим, что при этом можно использовать зимние удочки с блеснами вертикального блеснения, мормышки, наживную и живцовую снасть с крючками не больше десятого номера. Количество крючков на рыбака — не более пяти на водоёмах общего пользования и не более 10 — на местах платной рыбалки.

С 1 ноября вступает в силу новый стандарт на средства успокоения дорожного движения, предназначенные для уменьшения скорости и равномерного распределения транспортных потоков. Отныне «в законе» будут не только «лежащие полицейские», но и специальные бордюрные расширения, островки безопасности и разделительные полосы, которые ранее проектировались бессистемно. Также новый стандарт предлагает использовать на дорогах чокеры. Это — специальные расширения тротуаров и островков безопасности за счет проезжей части, которые могут устраиваться как с одной, так и с обеих сторон дороги. Предполагается, что они будут заставлять водителей снижать скорость. Автолюбители предполагают, что чокеры будут способствовать заторам и тянучкам.

С начала ноября и до 1 апреля в Киеве отменяется разрешение на езду со скоростью 80 км/ч, предусмотренное для семи автодорог: Надднепрянского, Набережного и Столичного шоссе, проспектов Шухевича и Бажана, а также Набережно-Рыбальской и Саперно-Слободской улиц. Пять месяцев скорость здесь не должна превышать установленные для населённых пунктов 50 км/ч.

В Украине — режим чрезвычайной ситуации. Так же, как и «адаптивный карантин», который предполагали снять 31 октября, он продолжен до конца года. Поскольку после многих массовых мероприятий летом и осенью значительно увеличилось количество инфицированных коронавирусом (впрочем, злые языки утверждают, что просто увеличилось количество проводимых тестов), то Кабмин ввел новые ограничения на количество участников массовых собраний: не более 50 в «зеленой зоне», 30 — в «желтой», 20 — в «оранжевой». «Красной» зона отныне будет объявляться, если в течение двух недель заболело более 320 человек на 100 тысяч населения определенной территории. Актуальную карту зон карантина в Украине можно посмотреть по ссылке.

Пока украинцы только опасаются введения «второй серии» жесткого карантина, некоторые страны из нее уже выходят. Так, из введенного 18 сентября карантина поэтапно выходит Израиль. Очередной этап: разрешение делового туризма: въезд бизнесменов из «зеленых» стран на 7 дней, а из «красных» (или посетивших «красные» в течение 14 дней перед визитом в Израиль) — на 4 дня. Последние должны при этом предъявить негативный результат ПЦР-теста, сделанный не ранее 48 часов до вылета.

Возможно, к середине ноября будет разрешен и въезд иностранцев с целью обычного туризма. По крайней мере, этого добивается туристический бизнес Израиля. Пока же объявленные «зелеными туристическими зонами» курорты Мертвого моря и Эйлат смогут принимать только израильтян с отрицательными результатами «свежих» тестов на коронавирус.

А в Евросоюзе вторая волна локдаунов только начинается. Вслед за Ирландией о введении карантинов до декабря объявили Германия (со 2 ноября) и Франция (с 30 октября). Это также снижает возможности посещений этих стран — в Германии отелям запрещено принимать туристов, а во Франции закрываются предприятия общепита.

Для того чтобы украинским туристам было легче ориентироваться, МИД Украины предлагает карту, на которой обещает оперативно обновлять правила въезда и транзита в разные страны мира в условиях ковид-пандемии (впрочем, иногда эта оперативность сильно хромает).

1 ноября состоятся прямые президентские выборы в Молдове. Они могут иметь непосредственное отношение к российско-украинским отношениям. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил на Киевском форуме по безопасности, что в зависимости от их результата Россия в ноябре может ввести войска в Беларусь, что станет большим вызовом для Украины, Польши и Литвы: «Сейчас они (россияне — Авт.) будут решать вопрос в зависимости от того, как будет развиваться ситуация после 1 ноября — выборов в Молдове. Мы считаем, что они могут заходить своими войсками на территорию Беларуси».

Напомним, независимый эксперт, кандидат экономических наук Александр Хмелевский рассказал «ФАКТАМ», что цены на газ будут расти до февраля следующего года. Зависеть они будут от суммы стоимости газа на нидерландском хабе TTF и цены его транспортировки в Украину через всю Европу — именно так определяется цена топлива «Нафтогазом», на которого ориентируются и другие поставщики. При том, что продаваемый населению газ еще летом куплен по минимальным ценам, из Голландии не транспортировался, а большая часть его вообще добыта в Украине.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

226

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter