В налоговом комитете — прожженные коммунисты, из-за них квартиры могут подорожать в полтора раза, — Игорь Никонов

Украинская власть намерена изменить налоговое законодательство, что скажется на стоимости квадратного метра во вновь строящихся объектах. Об этом в интервью Дмитрию Гордону рассказал украинский бизнесмен, основатель строительной компании KAN Development, советник мэра Киева Игорь Никонов.

По его словам, инициатива исходит от парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, который возглавляет Даниил Гетманцев. В частности, речь идет о том, чтобы убрать возможность не платить налог на прибыль и НДС с фондов совместного инвестирования



«На мой взгляд, комитет коммунистический вообще — прожженные коммунисты, если понимать, что они говорят», — отметил бизнесмен, уточнив, что это может привести к подорожанию строящегося жилья в 1,5 раза как минимум.

По словам Никонова, строительный бум в Украине происходит из-за того, что многие богатые люди стали закрывать свои счета в Швейцарии и возвращать деньги в Украину, потому что здесь есть фонд совместного инвестирования.



«Я фактически делаю его центром своих финансовых интересов — и все деньги через него инвестирую в разные проекты. … Мы строим 5−6 млн м² в год по Украине того же жилья — и платится НДС со всей этой стройки, платится налог на прибыль и так далее», — рассказал Никонов, уточнив, что фонд совместного инвестирования дает возможность не платить налоги с прибыли, когда ты продал квартиру и не вывел деньги.



Девелопер акцентировал внимание на том, что существующее сейчас положение равносильно закону о выведенном капитале.

«Для такой страны, как Украина, это необходимое условие, это нельзя трогать ни в коем случае. Потому что мы эти деньги — куда деваем? Мы их обратно в экономику Украины всаживаем. Они хотят убрать эту возможность — не платить налог на прибыль и НДС с этих фондов совместного инвестирования», — рассказал бизнесмен.

Он также отметил и другие моменты в работе народных депутатов, которые не способствуют развитию, а наоборот уничтожает украинский бизнес, в частности, не проведена налоговая амнистия, не введена нулевая декларация.

Напомним, нардеп от «Слуги народа», глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев признает, что наша страна очень бедная. За последние 30 лет в Украине был самый низкий показатель прироста ВВП в мире. По его словам, сегодняшняя Украина по объему ВВП не может сравниться даже с африканским Габоном.

Фото с сайта KAN Development



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