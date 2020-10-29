28.35 / 28.54 33.10 / 33.51
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У Зеленского задумались о замене судей КС

17:04 29 октября 2020
судьи КС

Судьи Конституционного суда Украины (КС), которые приняли скандальное решение, отменив статью о незаконном обогащении, могут лишиться своих постов. Об этом «РБК-Украина» заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что своими решениями суд дискредитировал себя.

Он также напомнил, что весь сегодняшний состав Конституционного суда был назначен предыдущими президентами — Януковичем и Порошенко.

«Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования — в персональном составе прежде всего», — добавил советник главы ОП.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Против голосовали только четверо судей. Кроме того, КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Блогер и финансист Сергей Фурса считает, что отменив статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, судьи КС «ведут себя как террористы».

Фото «РБК-Украина»




159

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

Даниил и Юлия Приваловы

Невестка Кернеса опубликовала фото со свадьбы

Валерий Бабич

От коронавируса умер известный бизнесмен и экс-нардеп Валерий Бабич

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер