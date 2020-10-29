У Зеленского задумались о замене судей КС

Судьи Конституционного суда Украины (КС), которые приняли скандальное решение, отменив статью о незаконном обогащении, могут лишиться своих постов. Об этом «РБК-Украина» заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, отметив, что своими решениями суд дискредитировал себя.

Он также напомнил, что весь сегодняшний состав Конституционного суда был назначен предыдущими президентами — Януковичем и Порошенко.

«Я вообще не понимаю, когда государственные органы работают против собственного государства, как будто они не считают на два-три шага вперед. Безусловно, этот Конституционный суд в этом составе требует максимальной трансформации и реформирования — в персональном составе прежде всего», — добавил советник главы ОП.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование. Против голосовали только четверо судей. Кроме того, КСУ отменил право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

Блогер и финансист Сергей Фурса считает, что отменив статью Уголовного кодекса о незаконном обогащении, судьи КС «ведут себя как террористы».

Фото «РБК-Украина»











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