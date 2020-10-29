Главный налоговик Украины слег с коронавирусом

В четверг, 29 октября, стало известно, что исполняющий обязанности председателя Государственной фискальной службы Сергей Солодченко заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Главный налоговик Украины заявил, что получил положительный результат ПЦР-теста на COVID-19.

«Иду на самоизоляцию. Чувствую себя хорошо», — написал Сергей Солодченко.

Также он попросил всех, с кем контактировал в последние дни, тоже сдать тесты на коронавирус.

«Что касается рабочих моментов: я никуда не исчезаю, участие в совещаниях могу принимать онлайн-режиме или по телефону — работаю дистанционно», — проинформировал налоговик.

Ранее сообщалось, что он коронавируса умер бывший народный депутат Украины, известный бизнесмен Валерий Бабич. Она также был председателем совета промышленников и предпринимателей при президенте Украины.

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