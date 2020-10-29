Кабмин поручил НАПК "безотлагательно" восстановить доступ к закрытому реестру деклараций чиновников

Вечером 29 октября на внеочередном заседании правительства принято решение обязать НАПК безотлагательно восстановить доступ в Реестр электронных деклараций чиновников.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

НАПК поручено также обеспечить механизм спецпроверки е-деклараций.

Немчинов отметил, что заседание Кабмина, на котором присутствовал президент Зеленский, состоялось после заседания СНБО.

Напомним, Национальное агентство по предупреждению коррупции с 18:00 28 октября закрыло Реестр электронных деклараций из-за решения Конституционного суда Украины.

В НАПК заявили, что Конституционный суд вынес решение по антикоррупционным нормам, потому что оно затрагивает собственные интересы судей.

На внеочередном заседании СНБО президент заявил, что решение КС ставит под угрозу жизнеспособность всей структуры власти. Он поручил срочно обновить законопроекты по электронному декларированию и направить их в Верховную Раду как неотложные.

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