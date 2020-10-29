В Симферополе готовятся ограничить подачу воды населению до четырех часов в сутки

Жителей оккупированной крымской столицы, где практически полностью пересохло Симферопольское водохранилище, ожидают новые ограничения по подачи питьевой воды.

Так называемый глава полуострова Сергей Аксенов сообщил в эфире телеканала «Крым 24», что в случае сохранения засушливой погоды, режим подачи воды в дома жителей Симферополя может быть сокращен с шести до четырех часов в сутки, передает Telegram-канал «раньше всех Ну почти».

Напомним, в этом году в Крыму критически упал уровень воды в водохранилищах, пересохли пять рек и знаменитый водопад Учан-Су.

Оккупанты уже предупредили крымчан, что ограничения по подаче воды на полуострове сохранятся до марта 2021 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секретарь СНБО Алексей Данилов сделал «заманчивое предложение» президенту РФ Владимиру Путину по поставкам воды в Крым: Украина откроет Северо-крымский канал сразу же после ухода с полуострова оккупационных войск.

69

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter