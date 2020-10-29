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Украина

Зеленский намекнул, что на судей КС, принявших скандальное решение, надавили

21:37 29 октября 2020
заседание СНБО

На закрытом заседании СНБО, посвященном скандальному решению Конституционного суда о неконституционности отдельных положений антикоррупционного законодательства, президент Зеленский намекнул, что свой вердикт судьи вынесли под давлением, сообщили в Офисе главы государства.

«Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они вчера совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне — я уверен, что это справедливо, — безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине», — сказал президент.

Он также напомнил, какие угрозы несет это решение для страны.

«У нас не будет денег, у нас не будет поддержки, будут отменены и наработанные проекты, и поддержка Всемирного банка. У нас будет большая дыра в бюджете. А главное — мы не понимаем, какой сюрприз Конституционный суд сделает завтра или послезавтра», — уточнил Зеленский.

В свою очередь представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский подчеркнул, что решение КС было принято со многими нарушениями, а сами судьи имели конфликт интересов.

Напомним, Зеленский поручил срочно обновить законопроекты по электронному декларированию и направить их в Верховную Раду как неотложные.

После заседания СНБО Кабмин обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ в Реестр электронных деклараций чиновников и обеспечить механизм спецпроверки е-деклараций.



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