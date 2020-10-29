Главу Конституционного суда проверят на причастность к преступной организации

Главу Конституционного суда Александра Тупицкого, который согласно информации журналистов, два года назад незаконно стал владельцем земельного участка во временно оккупированном Крыму, обязали явиться 2 ноября на допрос в Государственное бюро расследований.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

Отмечается, что следователями ведомства открыты ряд уголовных производств, в которых глава КСУ проверяется на причастность к совершению преступлений в составе преступной организации.

«Во время досудебного расследования исследуется влияние преступной организации на деятельность хозяйственных судов, вынесение ими неправосудных решений в интересах приближенных лиц для незаконного отчуждения имущественных активов. Так, глава КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также принятии мер к сокрытию преступлений», — говорится в сообщении.

Напомним, что именно под председательством Тупицкого судьи Конституционного суда 27 октября проголосовали за признание неконституционным статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменили ее. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

Вскоре в СНБО заявили, что действия Конституционного суда говорят о наличии у судей плана действий против интересов государства Украина. В свою очередь, в Офисе президента заявили, что не исключают замену судей Конституционного суда Украины.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на закрытом заседании СНБО президент Владимир Зеленский заявил, что принятое КСУ решение оставит страну без средств внешних инвесторов с большой дырой в бюджете. Кроме того, в сложившейся ситуации от Конституционного суда можно ждать самых неприятных «сюрпризов». Также на заседании представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский подчеркнул, что решение КС было принято со многими нарушениями, а сами судьи имели конфликт интересов.

Фото: delo.ua

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