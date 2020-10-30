Реестр е-деклараций возобновил свою работу

Во исполнение распоряжения Кабмина, которое было принято на заседании 29 октября, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) возобновило доступ к Реестру электронных деклараций.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

«НАПК возобновило публичный доступ к Реестру по ссылке https://public.nazk.gov.ua», — говорится в сообщении.

Сайт работает в нормальном режиме.

В ведомстве отметили, что это решение позволит проводить специальные проверки и разблокирует назначения руководителей в органы власти и местного самоуправления.

«Это первый шаг к восстановлению эффективной системы предотвращения коррупции в Украине. Это важный сигнал от Президента и Правительства, несмотря на попытки Конституционного Суда узурпировать власть в стране, антикоррупционная система не должна быть разрушена в угоду врагам Украины», — цитирует пресс-служба ведомства главу НАПК Александра Новикова.

Напомним, 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения. КС в своем решении отметил, что уголовная ответственность за недостоверное декларирование является чрезмерным наказанием, то есть, негативные последствия, которые испытывает преступник, якобы непропорциональные том вреде, который он нанес или мог нанести. Также в КСУ заявили, что отменили проверку электронного декларирования, чтобы защитить судей от давления на них органов исполнительной власти.

На следующий день, 28 октября, Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В четверг, 29 октября, Кабмин на внеочередном заседании, инициированном президентом, принял распоряжение, которое обязало НАПК обеспечить открытый круглосуточный доступ к публичной части Единого государственного реестра деклараций.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого, который согласно информации журналистов, два года назад незаконно стал владельцем земельного участка во временно оккупированном Крыму, обязали явиться 2 ноября на допрос в Государственное бюро расследований.

Фото: facebook.com/NAZKgov

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