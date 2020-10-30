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Украина

Террористы снова открыли огонь: на Донбассе ранены двое украинских бойцов

2:35 30 октября 2020
ВСУ на Донбассе

Пророссийские боевики продолжают нагло нарушать режим прекращения огня, пытаясь расшатать и без того зыбкое перемирие. Так, вечером 29 октября в зоне проведения ООС на Донбассе зафиксирован ряд обстрелов, в результате которых были ранены двое украинских военнослужащих.

Об этом говорится на официальной странице в Facebook делегации Украины в ТКГ.

«29 октября, в 20.40 была получена информация об обстреле с направления Уживка на Водяное из стрелкового оружия… Почти одновременно (в 21.41) получена информация об обстреле на этом же направлении с использованием РПГ. …В 21.45 получена информация о ранении военнослужащего одного из наших соединений», — отмечается в информации.

Также 29 октября в 21.40 в районе Золотого-4 в результате применения противником БПЛА (сброс гранаты ВОГ-25) получил легкое ранение еще один украинский военнослужащий.

Во всех случаях нарушения перемирия украинская сторона через контрольный механизм, созданный в рамках деятельности Трехсторонней контактной группы, проинформировала представителей СММ ОБСЕ, благодаря чему режим тишины удавалось восстанавливать.

В украинской делегации отметили, что нашим раненым военнослужащим оказана квалифицированная медицинская помощь, и сейчас их состояние удовлетворительное.

По результатам обстрелов украинская сторона направила письменную ноту на СММ ОБСЕ, в которой, в частности, требует немедленной реакции Миссии ОБСЕ на текущую ситуацию на линии разграничения с целью заставить оккупационные вооруженные формирования немедленно прекратить эскалацию вооруженного конфликта и выполнять достигнутые договоренности. Подчеркивается, что Вооруженные силы Украины огонь не открывали.

Напомним, в течение предыдущих суток боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела был ранен украинский военный.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что капитан 1-го ранга ВМС США в отставке, начальник штаба военной миссии связи НАТО в Москве Юрий (Гарри) Табах считает, что количество потерь ВСУ на Донбассе можно бы было уменьшить, если бы украинским бойцам разрешили действовать так, как поступают американские военнослужащие.

Фото: pravda.com.ua

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