Зеленский предложил Раде прекратить полномочия всех судей Конституционного суда

Созывавший накануне заседание СНБО президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду «Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводства», согласно которому прекращаются полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте ВР.

Проект закона содержит лишь две статьи: «Неправосудность решения, принятого в собственных интересах» и «Восстановление конституционного судопроизводства», отмечает УП.

Первой предлагается признать решение КС от 27 октября 2020 года «ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов».

Кроме того, инициируется возврат редакцией закона «О предотвращении коррупции» и Уголовного кодекса, действовавших до решения КСУ.

В статье 2 говорится о прекращении полномочий состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

Также соответствующим субъектам предписывается начать процедуру отбора новых судей. Важно, что новый состав КСУ предлагают выбирать в соответствии с «порядком, определенном Конституцией Украины и Законом Украины «О Конституционном Суде Украины». В то же время та же Конституция запрещает таким образом прекращать полномочия судей КСУ. В ней определен четкий перечень оснований для увольнения судьи.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что решение КСУ, по представлению 47 нардепов, не имело должного обоснования и выходит за пределы конституционного представления. По мнению авторов, Конституционный Суд Украины путем манипуляций прибег к принятию этого решения.

«Следовательно, существует необходимость обеспечить сохранение европейского и евроатлантического выбора украинского общества, соблюдения принципа верховенства права конституционными органами, устранить угрозу национальной безопасности Украины и обеспечить соблюдение принципа верховенства права, установленного Конституцией Украины», — говорится в записке.

Напомним, что 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.

В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение.

Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования.

В Европейском союзе посчитали, что данное решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Из-за указанного КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. На нем он распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила «добродетель конституционного судопроизводства в Украине». Через пару часов доступ был восстановлен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого, который согласно информации журналистов, два года назад незаконно стал владельцем земельного участка во временно оккупированном Крыму, обязали явиться 2 ноября на допрос в Государственное бюро расследований.

Фото: president.gov.ua

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