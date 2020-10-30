Только название от суда: Стефанчук объяснил, почему вопрос КСУ должен решаться вне судебной реформы

Реформа Конституционного суда Украины и его работы должна проводиться быстро и отдельно от реформы судебной системы страны.

Об этом на экстренном заседании СНБО Украины заявил первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук, передает «Интерфакс-Украина».

Такие требования обусловлены тем, что КС является не органом системы судопроизводства, а высшим гарантом верховенства Конституции, отметил Стефанчук.

«Конституционный суд — это не орган системы судопроизводства. У него из судопроизводства есть только название „суд“. И поэтому нам нужно понимать, что в реформе судебной системы мы вряд ли можем „закатать“ реформу Конституционного суда Украины. Поэтому вопрос Конституционного суда должен рассматриваться отдельно, внеблоково, потому что это орган, который является высшим гарантом верховенства Конституции в Украине. Поэтому я за судебную реформу, но вопрос Конституционного суда должен решаться быстро и вне рамок этой судебной реформы», — сказал он.

Также рекомендуется решить вопрос по подготовке и внесению на рассмотрение Верховной Рады проекта закона о восстановлении добродетели конституционного судопроизводства в интересах народа Украины, который будет определен Президентом как неотложный.

Напомним, что 27 октября по представлению 48 народных депутатов Конституционный суд признал неконституционными отдельные положения антикоррупционного законодательства, хотя конституционности еще ряда положений изучаться дальше.

В частности, КС проголосовал за отмену статьи 366−1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), незаконного обогащения, электронного декларирования, полномочий НАПК. Некоторые судьи не согласились с этим решением, выразив особое мнение. Решение КС означает отмену электронного декларирования, отмену полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проводить проверку и мониторинг образа жизни, декриминализацию недостоверного декларирования. В Европейском союзе посчитали, что данное решение КС может стать основанием для временного приостановления безвиза.

Из-за указанного КС президент Владимир Зеленский созвал срочное закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны 29 октября. На нем он распорядился, чтобы Кабмин своим решением открыл доступ к реестру электронных деклараций, а Верховная Рада законопроектом возобновила «добродетель конституционного судопроизводства в Украине». Через пару часов доступ был восстановлен.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что главу Конституционного суда Александра Тупицкого, который согласно информации журналистов, два года назад незаконно стал владельцем земельного участка во временно оккупированном Крыму, обязали явиться 2 ноября на допрос в Государственное бюро расследований.

Фото: zn.ua

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