В донбасской войне обострение и двое погибших
В полночь на Донбассе боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ в районе Водяного — погибли двое украинских военнослужащих.
Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Подразделения ВСУ открывали ответный огонь.
Что же касается минувших суток, то противник пять раз нарушал режим тишины.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного боевики дважды применили стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. Тогда они украинский военнослужащий получил пулевое ранение.
А в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил — один из украинских военнослужащих получил осколочные ранения.
Раненым оказали помощь и доставили в госпиталь.
Фото со странички командования ООС в соцсетях.34
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