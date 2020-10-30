В донбасской войне обострение и двое погибших

В полночь на Донбассе боевики прицельно обстреляли позиции ВСУ в районе Водяного — погибли двое украинских военнослужащих.

Как сообщают в командовании операцией Объединенных сил, противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Подразделения ВСУ открывали ответный огонь.

Что же касается минувших суток, то противник пять раз нарушал режим тишины.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Старогнатовка противник применил гранатометы различных систем. В районе Водяного боевики дважды применили стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет. Тогда они украинский военнослужащий получил пулевое ранение.

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенного пункта Золотое-4 противник задействовал беспилотный летательный аппарат для сброса выстрела ВОГ-17 над позициями Объединенных сил — один из украинских военнослужащих получил осколочные ранения.

Раненым оказали помощь и доставили в госпиталь.

Фото со странички командования ООС в соцсетях.

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