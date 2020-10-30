28.37 / 28.57 33.01 / 33.42
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

8312 заболевших: в Украине новый коронавирусный антирекорд

8:53 30 октября 2020
Коронавирус

В пятницу, 30 октября, в Украине поставлен печальный «коронавирусный рекорд» — за сутки заболевание подтвердили у 8312 человек — впервые в стране преодолен «порог» в восемь тысяч новых больных.

Согласно данным, отраженным на интерактивной карте СНБО, за сутки от COVID-19 умерли 173 человека.

На первом месте по количеству новых заболевших находится столица, где «корону» подтвердили еще у 741 человека, на втором — Харьковщина с 659-ю новыми случаями, на третьем — Хмельницкая область, где заболевание подтверждено у 521 пациента.

В столице за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусной инфекций, в Харьковской области — семь, а на Хмельнитчине — четверо.

Статистику с заболеваниями по регионам смотрите на сайте «ФАКТОВ».

Фото c Pixabay.

352

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Усик&nbsp;— Чисора

Усик — Чисора: где и во сколько смотреть онлайн бой в супертяжелом весе

оксана гайсинская

«Завтра – это вопрос?» Жена Кернеса опубликовала фото из Берлина

Злата Огневич

Экс-нардеп опубликовала свое пикантное фото

Валентин и Галина Степченко с сыном Антоном

«Мы знали, что COVID-19 – это страшно. Но даже не представляли, что настолько»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер