8312 заболевших: в Украине новый коронавирусный антирекорд

В пятницу, 30 октября, в Украине поставлен печальный «коронавирусный рекорд» — за сутки заболевание подтвердили у 8312 человек — впервые в стране преодолен «порог» в восемь тысяч новых больных.

Согласно данным, отраженным на интерактивной карте СНБО, за сутки от COVID-19 умерли 173 человека.

На первом месте по количеству новых заболевших находится столица, где «корону» подтвердили еще у 741 человека, на втором — Харьковщина с 659-ю новыми случаями, на третьем — Хмельницкая область, где заболевание подтверждено у 521 пациента.

В столице за сутки умерли 17 пациентов с коронавирусной инфекций, в Харьковской области — семь, а на Хмельнитчине — четверо.

Статистику с заболеваниями по регионам смотрите на сайте «ФАКТОВ».

Фото c Pixabay.

352

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter