Из-за обострения на Донбассе инициировано срочное заседание

После обострения на Донбассе — в ночь на пятницу, 30 октября, под обстрелами боевиков в районе Водяного погибли двое бойцов ВСУ — Украина инициирует срочное заседание в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил новый спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. По его словам, речь идет о заседании подгруппы по вопросам безопасности.

Также спикер уточнил, что противник «совершил обстрел по направлению Пикуза на Водяное, используя АГС (станковый автоматический гранатомет) и подствольные гранатометы» в 0:28.

«Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма», — добавил Арестович.

Днем ранее боевики также обстреливали позиции украинских военных — ранения получили два бойца. Один — в районе Водяного, второй — в районе Золотого-4.

Фото со странички Обїединенных сил в соцсетях.

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