Конституционный суд в Киеве забросали файерами

В пятницу, 30 октября, под Конституционным судом Украины, принявшем скандальное решение, сворачивающее антикоррупционные реформы в стране, устроили протестную акцию.

Под зданием на улице Жилянской собралось много людей, протестующие зажгли файеры и забросали прилегающую к зданию суда территории. Видео с государственным учреждением, утопающем в клубах дыма, в социальные сети выложил «Укринформ».

Напомним, что судьи КСУ за исключением четверых коллег, приняли решение о неконституционности уголовного наказания за недостоверное декларирование, а также обязали Национальное агентство по противодействию коррупции закрыть реестры с е-декларациями.

В ответ в НАПК заявили, что решение суда делает невозможным начало исполнения обязанностей избранными на местных выборах — кандидаты на посты в органах власти обязаны подавать е-декларации.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал по этому поводу срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», предложив прекратить полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

Фото из Википедии.

62

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter