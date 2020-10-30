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Украина

Конституционный суд в Киеве забросали файерами

10:41 30 октября 2020
КСУ

В пятницу, 30 октября, под Конституционным судом Украины, принявшем скандальное решение, сворачивающее антикоррупционные реформы в стране, устроили протестную акцию.

Под зданием на улице Жилянской собралось много людей, протестующие зажгли файеры и забросали прилегающую к зданию суда территории. Видео с государственным учреждением, утопающем в клубах дыма, в социальные сети выложил «Укринформ».

Напомним, что судьи КСУ за исключением четверых коллег, приняли решение о неконституционности уголовного наказания за недостоверное декларирование, а также обязали Национальное агентство по противодействию коррупции закрыть реестры с е-декларациями.

В ответ в НАПК заявили, что решение суда делает невозможным начало исполнения обязанностей избранными на местных выборах — кандидаты на посты в органах власти обязаны подавать е-декларации.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал по этому поводу срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», предложив прекратить полномочия всех действующих судей Конституционного суда Украины.

Фото из Википедии.

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