Глава КСУ обвинил Зеленского в попытке конституционного переворота

В пятницу, 30 октября, председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» имеет признаки конституционного переворота. Об этом сообщает «Украинская правда».

Тупицкий прокомментировал законопроект о прекращении полномочий судей КС в ходе пресс-конференции.

«Сегодня появляется проект закона — за ночь его склепали — № 4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст. Конституции Украины», — сказал председатель КСУ.

Напоминаем, Конституционный суд отменил статью о незаконном обогащении, чем вызвал настоящий взрыв в украинском обществе. КСУ принял решение о неконституционности уголовного наказания за недостоверное декларирование, а также обязал НАПК закрыть реестры с е-декларациями.

Фото из Википедии

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