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Украина

Переход от рыжего октября до серого ноября будет с дождями и похолоданием: синоптик о погоде на выходные

13:53 30 октября 2020
осень

В ближайшие выходные циклон с юга принесет в большинство областей Украины дожди и похолодание, предупреждает синоптик Наталья Диденко.

В субботу, 31 октября, на юго-востоке, в Приазовье, местами в Днепре с районами и в восточных областях возможны сильные дожди.

В воскресенье, 1 ноября, в западной части Украины осадки прекратятся.

Дневная температура воздуха снизится до + 7 — + 11 градусов, на юге и юго-востоке теплее — + 10 -+ 14 градусов.

В Киеве в ближайшие два дня будет сыро, с туманами, дождями и похолоданием до +7 градусов.

Напомним, по прогнозам народных синоптиков, предстоящая зима порадует украинцев «зимним» бабьим летом.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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