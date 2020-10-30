На главу Конституционного суда завели дело за госизмену

Председателя Конституционного суда Украины Александра Тупицкого заподозрили в государственной измене и открыли соответствующее уголовное производство. Представители Государственного бюро расследований заинтересовались, при каких обстоятельствах глава КСУ получил земельный участок в оккупированном Крыму.

В ГБР считают, что председатель КСУ самовольно занял земельный участок на полуострове в июле 2018 года, а потом заключил сделку с российскими органами. Тем самым представитель власти Украины признал полномочия оккупационной администрации. По сути глава КСУ подтвердил, что россияне могут решать земельные вопросы в Крыму, регистрировать права на участки, отчуждать землю.

Следователи считают, что глава КСУ нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности, государственной и экономической безопасности Украины. За это Уголовный кодекс предусматривает от 12 до 15 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Напомним, Тупицкого уже вызвали на допрос в ГБР 2 ноября, чтобы он объяснился по поводу возможной причастности к преступной организации. Глава КСУ предупредил, что к следователям не придет. Также Тупицкий раскритиковал инициативы президента Зеленского по судьям — якобы это попытка государственного переворота.

Фото ccu.gov.ua



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