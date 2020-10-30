На Донбассе погибли украинские морпехи: названы их имена

В ночь на 30 октября в зоне боевых действий на Донбассе от пули российского снайпера погиб сержант морской пехоты Старостин Михаил Григорьевич, сообщила в Facebook советник главы Херсонской ОГА Наталья Возаловская.

Погибшему в июне исполнилось 30 лет. Он из села Новорайск Белозерского района.

31 октября пройдет прощание с героем. Церемония назначена на 12 часов по адресу: Херсонская область, Белозерский район, с. Новорайск, улица Соборная, 1а.

«Выражаем искренние соболезнования родным, близким, побратимам! Вечная, светлая память! Слава Украине! Слава героям! Смерть врагам!», — написала Возаловская от имени херсонцев.

В 36-й отдельной бригаде морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского назвали имя второго погибшего. Это морской пехотинец сержант Бондарюк Владимир Владимирович.

«Весь личный состав отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным и близким защитников Украины. Вечная слава и память Героям! Вечно с нами, вечно в строю!», — написали морпехи.

Напомним, бойцы погибли в районе Водяного Донецкой области, где боевики применили стрелковое оружие и ручной противотанковый гранатомет.

После этого Украина инициировала срочное заседание в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

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