На дорогах Киева возобновляют ограничение скорости: когда и где

С 1 ноября на семи улицах Киева, установят ограничение скорости до 50 км/ч с прежних 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничение скорости до 50 км/ч будет действовать до 1 апреля 2021 года. Сообщается, что оно введено с целью «уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге».

Коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» демонтирует знаки, регулирующие скорость движения на этих участках в весенне-летний период.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября будет действовать на таких участках:

просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);

ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);

ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);

просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Фото: pixabay.com

46

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter