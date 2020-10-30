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Украина

На дорогах Киева возобновляют ограничение скорости: когда и где

16:08 30 октября 2020
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С 1 ноября на семи улицах Киева, установят ограничение скорости до 50 км/ч с прежних 80 км/ч. Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Ограничение скорости до 50 км/ч будет действовать до 1 апреля 2021 года. Сообщается, что оно введено с целью «уменьшить риски потери управления автомобилем на скользкой дороге».

Коммунальное предприятие «Центр организации дорожного движения» демонтирует знаки, регулирующие скорость движения на этих участках в весенне-летний период.

Ограничение максимальной скорости до 50 км/ч с 1 ноября будет действовать на таких участках:

  • просп. Шухевича (от Северного моста до ул. О. Бальзака);
  • ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);
  • Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  • ул. Саперно-Слободская (от ул. Н. Гринченко до Южного моста);
  • просп. М. Бажана (от Южного мостового перехода до Харьковской площади).

Фото: pixabay.com

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