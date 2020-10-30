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Украина

Грузия не разрешила украинским нардепам быть наблюдателями на выборах

17:49 30 октября 2020
грузия

Грузия не пустила украинских депутатов наблюдать за парламентскими выборами. В Тбилиси из Киева должны были прибыть около 30 парламентариев, но Грузия не дала разрешения на прием самолета из Украины. Об этом сообщила в Facebook участница делегации, депутат Елизавета Ясько.

Голосование в Грузии запланировано на 31 октября. Украинскую делегацию пригласила партия «Единое национальное движение». Политсила Григола Вашадзе была обеспокоена тем, что на выборы приедет очень мало международных наблюдателей, потому обратилась за помощью к украинскому депутатскому корпусу. Украинские нардепы зарегистрировались наблюдателями на сайте ЦИК и даже получили подтверждение от комиссии, но прибыть в страну не смогли.

Как уточнила Ясько, Грузия из-за эпидемии COVID-19 закрыла наземную границу, а авиасообщение сведено до минимума.

Фото coe.int

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