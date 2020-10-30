Возможный роспуск Конституционного суда — это узурпация власти Зеленским, — политолог

Во вторник, 27 октября, Конституционный суд Украины (КСУ) отменил уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации госслужащими. Это решение вызвало бурю возмущения политиков, общественности, международных партнеров Украины. В частности, в Евросоюзе дали понять, что скандальное решение КСУ может стать основанием для приостановки безвизового режима для украинцев. В связи с этим президент Владимир Зеленский собрал экстренное закрытое заседание СНБО, где намекнул, что свой вердикт судьи могли вынести под давлением. «Я не уверен, что судьи Конституционного суда сами решили сделать то, что они совершили. Надо делать быстрые, но адекватные шаги. На законодательном уровне — я уверен, что это справедливо, — безотлагательно зарегистрировать законопроект в Верховной Раде, где предусматривается восстановление добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине», — сказал президент. В свою очередь представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский подчеркнул, что решение КСУ было принято со многими нарушениями, а сами судьи имели конфликт интересов. Украина оказалась на пороге серьезного политического кризиса. К тому же из-за скандального решения Конституционного суда действительно нависла угроза над безвизом. Но, согласно Основному закону, решение КСУ является окончательным и не подлежит отмене. Как выйти из сложившейся ситуации и что ждет в ближайшем будущем Владимира Зеленского, который инициировал законопроект о роспуске Конституционного суда? Об этом «ФАКТЫ» поговорили с политологом Богданом Петренко.

«Ситуация с КСУ очень сложная. Украину фактически загнали в угол»

— У президента нет законного права увольнять судей Конституционного суда Украины, — говорит Богдан Петренко. — Разрешение на увольнение судей по закону может дать только сам Конституционный суд. То есть, по сути, судьи сами должны проголосовать за свою отставку, если посчитают это нужным.

— Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, в котором в том числе предлагается заменить состав КСУ. Разве это входит в полномочия президента?

— Пока не идет речь именно об увольнении судей. Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект № 4288 «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству», который позволит начать процедуру отбора новых судей КСУ.

Президент может подавать любой законопроект. А вот примут его или нет — это уже другая история. Но если Верховная Рада проголосует за законопроект президента, то и будет нести за него ответственность, а не Зеленский, который таким образом снимает с себя всю ответственность за принятие закона.

Ситуация очень сложная. Украину фактически загнали в угол. С одной стороны, отмена решения КСУ невозможна, так как решение Конституционного суда является окончательным. С другой стороны, есть позиция наших западных партнеров, которые настаивают на открытом доступе к реестру деклараций чиновников.

Конституционный суд принял решение, которое, по сути, сворачивает антикоррупционную реформу, что стало поводом для возможного лишения Украины безвизового режима. Ну и, поговаривают, что некоторые судьи КСУ были не совсем бескорыстны при принятии одиозного решения.

— Но ведь по закону мы не можем утверждать, что кто-то получил взятку за принятие решения, если это не доказано в суде.

— Вы правы, нельзя заявлять о взятке, если тому пока нет доказательств. Я говорю о том, что такие предположения уже прозвучали. И звучат они со стороны представителей высших органов власти.

Конституционный суд, на мой взгляд, признав неконституционной уголовную ответственность за незаконное обогащение, несколько вышел за рамки своих полномочий. Такое решение КСУ не понравится 99% населения Украины.

— Но увольнение судей Конституционного суда тоже будет незаконным?

— Уже был такой прецедент в украинской истории, когда не совсем законное решение Верховной Рады легитимизировалось. Помните, когда в 2014 году Виктор Янукович сбежал из страны? И Украина столкнулась с такой ситуацией, когда было непонятно, как поступить, чтобы, с одной стороны, это было правильно, с другой — все-таки по закону. Не было же раньше такого в украинской истории, чтобы президент сбегал из страны, потому и не было механизма, что делать в таких случаях. И тогда решение о лишении Януковича президентских полномочий взяла на себя Верховная Рада.

Но тогда хоть как-то пробовали подтянуть свое решение к существующему законодательству. Ныне совсем другая ситуация. Зеленский просто собирает СНБО и вносит в парламент свой законопроект, который, по сути, нарушает все, что только можно.

После этого мы уже вряд ли сможем сказать, что Конституционный суд — независим от президента, Верховной Рады или премьер-министра, как того требует Конституция. Создается опасный прецедент. Теперь, если очередное решение КСУ не понравится представителям высших эшелонов власти, это решение могут отменить или, опять же, уволить судей. Хотя еще раз напомню: по Конституции решение КСУ отменять нельзя.

«Если Зеленский все-таки добьется отстранения судей КСУ, пусть это и будет незаконно, но народ его поддержит»

— Если будет все-таки заменен состав судей КСУ, то какие последствия возможны для Украины?

— Если сейчас решением Верховной Рады будут уволены судьи КСУ, независимо от отношения к принятому ими решению, дальше будет так. Например, президент, нынешний или следующий, нарушает Конституцию. КСУ, естественно, называет действия главы государства незаконными. И президент снова разгоняет Конституционный суд. И так будет повторяться все время. Суд перестанет быть независимым.

— А как в нынешней ситуации нужно было поступить Зеленскому? Увольнять состав КСУ нельзя, но и не разгонять вроде бы как тоже.

— Нужно было поступить по закону. Да, отмена решения КСУ, который отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение, была бы не такой легкой задачей. На это потребовалось бы больше времени — не один день, а два-три месяца, может быть, больше. Нужно было проконсультироваться с международными институциями. На этом этапе уже появляется какая-то легитимность действия власти. После этого можно начать проверку информации: действительно ли судьи Конституционного суда имели личную заинтересованность в принятии такого решения. Если эта информация подтвердится, тогда можно на законном основании отстранить конкретного судью от выполнения обязанностей. А просто так, без проверки, на основании сообщения в СМИ судей увольнять нельзя.

Если будет нарушаться закон в отношении судей, то судьи, которые зачастую принимают сверхважные для страны решения, не будут чувствовать своей защищенности. Какие решения они примут, если будут бояться уголовной ответственности или увольнения? Ясно, что, скорее всего, не законные, а те, которые позволят им остаться на своей должности и на свободе.

— В случае принятия Радой законопроекта президента и последующего затем вероятного увольнения судей КСУ могут ли судей привлечь к уголовной ответственности и какие последствия могут быть для страны?

— В Украине уже начались протесты. Здание КСУ забросали файерами, протестуя против отмены уголовной ответственности за незаконное обогащение. Но на протесты выйдут и те, кто посчитает незаконным давление на судей КСУ. Это, конечно, приведет к социально-политической нестабильности в стране.

Что касается политических последствий для президента или Верховной Рады… Вы знаете, если Зеленский все-таки добьется отстранения судей КСУ, пусть это и будет незаконно, но народ его поддержит. Многие ведь хотели бы, чтобы президент был сильным и мог принимать вот такие решения. Но ведь, по сути, это узурпация власти со стороны президента Зеленского.

— Защитит ли условный Запад Зеленского от возможного уголовного преследования за вероятное нарушение Конституции из-за ситуации с КСУ?

— Думаю, что к концу каденции Зеленского события, которые произойдут в 2020 году, просто забудутся. Люди будут помнить то, что происходило в последние год или два пребывания Владимира Александровича у власти. Через два-три года о возможном разгоне Конституционного суда просто перестанут говорить, потому что появится куча других проблем. Возможно, помощь Запада и не потребуется.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект президента Владимира Зеленского «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» имеет признаки конституционного переворота.

Фото с сайта president.gov.ua

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