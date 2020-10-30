После убийства двоих украинских военных в ТКГ в очередной раз договорились о "режиме тишины"

После того, как на Донбассе в районе Водяного из-за вражеского обстрела погибли двое украинских военных, 30 октября было созвано заседание подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы. В украинской делегации говорят, что стороны договорились о новом перемирии. Глава миссии ОБСЕ в Украине поддержал это решение.

Насколько долгим будет новый «режим тишины», пока не ясно. На 10 ноября запланировано очередное заседание «минской» группы, где продолжатся консультации.

Напомним, журналист Юрий Бутусов уточнил, что двое украинских воинов погибли вследствие снайперского огня. Там же возле Водяного российские снайперы ранили одного бойца ВСУ. Несмотря на полностью сорванное врагом перемирие, ответные действия украинских войск не последовали.

Фото mil.gov.ua



80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter