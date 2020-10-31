Останемся сами против агрессии Кремля: Кулеба рассказал, чем опасны для страны решения КСУ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что скандальные решения Конституционного суда относительно декларирования могут не только повлиять на безвизовый режим с ЕС, но и отвернут от Украины союзников, которые поддерживают страну против агрессии Российской Федерации.

Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

«Мы потеряем поддержку стран, с которыми у нас самая большая торговля, с которыми у нас самые большие реформы, которые больше всего поддерживают нас в борьбе с российской агрессией», — сказал министр.

Особо Дмитрий Кулеба остановится на возможности потери Украиной безвиза: пока что он защищен, но если не будет найдено системное решение той проблемы, которую создал Конституционный суд, то «все проблемы будут увеличиваться в геометрической прогрессии».

«Мы вчера временные решения приняли для того, чтобы спасти ситуацию — вчера благодаря его (президента) решимости мы смогли погасить пожар, который пылал во многих столицах из-за решения Конституционного суда», — добавил глава МИД.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд принял решение по представлению депутатов ОПЗЖ и «За майбутнє» о признание неконституционной статьи об уголовной ответственности за декларирование недостоверной информации и отменил ее. Также суд заблокировал работу НАПК и системы электронного декларирования.

29 октября президент Владимир Зеленский созвал срочное совещание СНБО из-за отмены антикоррупционной реформы. Он поручил срочно зарегистрировать законопроект, который восстанавливал бы добропорядочность Конституционного Суда. В этот же день Кабмин обязал НАПК уже с 30 октября восстановить доступ к декларациям чиновников, и реестр возобновил работу. 30 октября президент Зеленский внес в Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного Суда.

Также в президентской партии «Слуга народа» предложили три способа выйти из кризисной ситуации с Конституционным судом. В первом сценарии судьи добровольно уходят в отставку. Второй вариант предполагает, что судьбу судей решит улица. Есть и третий путь: Верховная Рада голосует за президентский законопроект и «перезапускает» КСУ.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов выразил уверенность в том, что к скандальному решению Конституционного суда относительно декларирования причастна Российская Федерация.

Фото: news.liga.net

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